Россия продолжает спецоперацию

Группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским военным и принесла с собой ящики с боеприпасами. Об этом в среду, 27 сентября, рассказал информированный источник.

По словам собеседника РИА Новости, это произошло на сватовском направлении. Там сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, также они вынесли четыре ящика боекомплекта, передав их ВС России в качестве трофея.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военнослужащие Вооруженных сил Украины после начала наступления начали сдаваться в плен целыми группами, вплоть до взводов. Глава региона заверил, что с пленными обращаются гуманно и обеспечивают им достойные условия содержания.

При этом потери ВСУ растут. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что за сентябрь украинская армия потеряла свыше 17 тысяч бойцов, а также более 2 700 единиц вооружения и военной техники.

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