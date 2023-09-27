Политическое будущее страны под вопросом

Украине может грозить раскол по корейскому сценарию — на две части. Такое мнение высказал обозреватель El País Кристиан Сэгура.

Как отметил журналист, "в политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части".

По словам Сэгуры, именно этого сейчас опасаются украинские власти и глава государства Владимир Зеленский.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Зеленскому следует забыть о российском Крыме и готовить свою страну к дальнейшему административному делению.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что скоро самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404 — "код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", а "вектор распада виден отчетливо".

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