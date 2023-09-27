19FortyFive: США не собираются заканчивать конфликт на Украине

Вашингтон выступает против дипломатического урегулирования конфликта

Вашингтон не будет способствовать дипломатическому урегулированию конфликтной ситуации на Украине, передает издание 19FortyFive со ссылкой на комментарий военного аналитика Дэниэла Дэвиса.

"У США нет стратегии для завершения войны", - заявил Дэвис, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что на данный момент политический истеблишмент США не только "саботирует" любые попытки Москвы инициировать мирное соглашение, но и выступает за дальнейшее продолжение наступательных действий ВСУ.

Он также добавил, что, несмотря на "нулевые шансы" Украины победить в противостоянии с Россией, американские власти продолжают оказывать военную и финансовую поддержку украинской армии. По его словам, переданные ВСУ танки M1 Abrams не приведут к кардинальному изменению ситуации в зоне военной спецоперации.

"Ожидается эскалация конфликта", - заключил аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские танки M1 Abrams действительно прибыли на территорию страны. По мнению украинского лидера, на данный момент танки проходят техническую экспертизу для дальнейшей отправки в зону СВО.

Примечательно, что после появления в СМИ информации о прибытии этих танков на Украину большая часть военных аналитиков Запада скептически отнеслась к такому решению американских властей. Так, например, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что переданные ВСУ танки Abrams, вероятно, будут уничтожены превентивным ударом ВС России еще до прибытия на фронт.

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