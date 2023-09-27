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Лукашевич: Запад скрывает истинные причины энергодефицита в Европе

09:12
  • среда
  • 27 сентября 2023

Ошибки европейских политиков привели к возникновению энергетического кризиса

Запад пытается скрыть истинные причины дефицита энергоносителей в ведущих странах ЕС. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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Как отметил дипломат, дефицит энергоносителей в Европе произошел исключительно из-за некомпетентных решений политического истеблишмента ЕС в отношении России. По мнению Лукашевича, после начала военной спецоперации на территории Украины лидеры ведущих стран Евросоюза допустили несколько "грубейших" ошибок, которые стали "катализатором" энергетического коллапса на европейском континенте.

"Они упускают собственные просчеты в макроэкономической политике, обвиняя Россию в провоцировании глобального энергетического кризиса", - заявил Лукашевич.

При этом постпред России при ОБСЕ подчеркнул, что главный фактор возникновения энергетического кризиса в мире заключается в односторонних санкциях Запада против России. По его словам, именно отказ ЕС от поставок российских энергоносителей спровоцировал "сильнейший" дефицит природного газа и нефтепродуктов в Европе.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что высказывания европейских политиков о причинах не соответствуют действительности. По мнению высокопоставленного дипломата, истинная причина введения антироссийских санкций заключается в стремлении Запада "наказать всех без исключения" граждан России.  

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