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ВКС России эвакуировали 58 пострадавших при взрыве в Степанакерте

08:59
  • среда
  • 27 сентября 2023

Люди получили сильнейшие ожоги

Рейсами санитарной авиации ВКС России из госпиталя и медицинского центра Нагорного Карабаха эвакуировали 58 человек с ожогами различной степени тяжести после взрыва резервуара с топливом. Об этом в среду, 27 сентября, рассказал начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов.

Военные врачи медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь коллегам из медицинских учреждений непризнанной республики, сообщает ТАСС.

Взрыв в Степанакерте произошел 25 сентября в хранилище топлива, где его получали люди, решившие уехать из региона на фоне обострения ситуации. 26 сентября появились сообщения о минимум 125 погибших, однако затем Министерство здравоохранения Армении уточнило, что речь шла не только о жертвах взрыва — это общее количество тел, вывезенных из Нагорного Карабаха.

К настоящему времени подтверждена гибель 68 человек в результате взрыва на бензохранилище в Степанакерте.

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Взрыв в Степанакерте
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