Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков

Ранее Польша объявила о прекращении военных поставок Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Украинский политик выразил благодарность Варшаве "за лидерство в танковой коалиции".
Другие подробности телефонной беседы Умеров приводить не стал, сообщает РИА Новости.
Разговор состоялся в период обострения украинско-польских отношений, первопричиной которого стал запрет Польши на ввоз зерна с Украины.
На фоне сельскохозяйственного конфликта польские власти объявили, что больше не будут снабжать Киев оружием, объяснив это необходимостью укреплять собственную обороноспособность. Однако затем в Варшаве уточнили, что на уже заключенные соглашения это не распространяется.
Тем временем министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава готова отказаться от двустороннего сотрудничества с Киевом, "если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"