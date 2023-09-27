Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков

Ранее Польша объявила о прекращении военных поставок Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Украинский политик выразил благодарность Варшаве "за лидерство в танковой коалиции".

Другие подробности телефонной беседы Умеров приводить не стал, сообщает РИА Новости.

Разговор состоялся в период обострения украинско-польских отношений, первопричиной которого стал запрет Польши на ввоз зерна с Украины.

На фоне сельскохозяйственного конфликта польские власти объявили, что больше не будут снабжать Киев оружием, объяснив это необходимостью укреплять собственную обороноспособность. Однако затем в Варшаве уточнили, что на уже заключенные соглашения это не распространяется.

Тем временем министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава готова отказаться от двустороннего сотрудничества с Киевом, "если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей".

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