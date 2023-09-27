Собянин: Турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%

Столицу посетили 7,1 млн гостей

Столицу за летний сезон посетили 7,1 млн гостей, что на 17% больше, чем летом 2022 года. Об этом в среду, 27 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем блоге, еще 4,6 млн гостей приезжали в столицу с экскурсионными целями без ночевки. В общей сложности за июнь – август в городе побывали почти 12 млн путешественников, что на 35% превосходит прошлогодние показатели.

В туристической отрасли Москвы трудятся около 500 тысяч человек. Благодаря им столичная туриндустрия практически полностью восстановилась после пандемии и продолжает активно развиваться.

В 2023 году туристический поток и средняя загрузка гостиниц достигли 90% от уровня рекордного 2019 года, а по количеству путешественников из других регионов России этот год превосходит все предыдущие.

Основу туристического потока составляют жители России. Этим летом число гостей из регионов России составило 6,5 млн человек — на 8% больше, чем в рекордном для туризма 2019 года.

Также восстановлению турпотока способствует и увеличение визитов гостей из зарубежных стран. В первом полугодии в Москву приехали почти миллион иностранных туристов. За лето – свыше 600 тысяч человек. Лидером среди стран дальнего зарубежья стал Китай. Также в топ-5 входят Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия. Среди путешественников из государств ближнего зарубежья преобладают граждане Узбекистана, Беларуси и Казахстана.

Туризм вносит огромный вклад в развитие городской экономики. По оценкам экспертов, расходы туристов составили 372 млрд рублей. Это на 27% больше, чем летом 2022 года. Объем поступлений в бюджет Москвы достигнет 51 млрд рублей. На эти деньги можно построить порядка 15 новых детских садов и школ.

Загрузка отелей и других средств размещения летом составила 77% – на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 году. В 2023 году открылись четыре новые гостиницы более чем на 400 номеров, еще два объекта распахнут свои двери до конца года", – сообщил мэр.

Наряду с физической инфраструктурой правительство Москвы активно развивает цифровые площадки для путешественников. Крупнейшая из них – туристический сервис Russpass. Там размещены предложения 85 регионов, описание их достопримечательностей и точек притяжения туристов. Также Russpass стал платформой, где собраны все значимые городские мероприятия.

Осенью Russpass ждет обновление. В начале главной страницы появятся "Бонусы" – при клике будет открываться каталог подарков программы лояльности Russpass, которую сервис запустил в июле 2023 году. Бонусы можно потратить на посещение выставок, музеев и получение скидок в магазинах партнеров сервиса.

Также одной из новых возможностей будет посуточная аренда квартир. На Russpass откроется раздел "Жилье", где собственники квартир и апартаментов смогут разместить свое объявление.

Сергей Собянин напомнил, что 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Он поздравил многочисленных любителей путешествий и особенно тех, кто создает из путешествия праздник.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"