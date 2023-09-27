"Его понесло": мэр Варшавы прокомментировал обвинения Зеленского в адрес Польши

Украинский лидер должен был промолчать

Критические высказывания украинского лидера Владимира Зеленского в адрес польских властей являются "преувеличением". Об этом в интервью новостному телеканалу Polsat заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Напомним, что буквально на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил о лицемерии некоторых "стратегических" партнеров Киева. По его мнению, устроенная Варшавой "драма" из-за экспорта украинского зерна указывает на желание Польши "подыграть России".

"Зеленский преувеличил. Его понесло", - заявил Тшасковский, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом мэр подчеркнул, что, несмотря на разногласия между Варшавой и Киевом, президент Украины "должен был промолчать". По его словам, такие заявления Владимира Зеленского свидетельствуют о неблагодарности украинских властей за предоставленную ВСУ военную и финансовую помощь.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава больше не будет оказывать Киеву помощь. По мнению польского лидера, власти страны приняли решение отказаться от всесторонней поддержки Украины из-за недружественной риторики украинского президента Владимира Зеленского.

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