ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Его понесло": мэр Варшавы прокомментировал обвинения Зеленского в адрес Польши

09:50
  • среда
  • 27 сентября 2023

Украинский лидер должен был промолчать

Критические высказывания украинского лидера Владимира Зеленского в адрес польских властей являются "преувеличением". Об этом в интервью новостному телеканалу Polsat заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Польша пригрозила не пустить Украину в ЕС из-за споров по экспорту зерна
Дуда: Варшава не будет передавать Киеву новое вооружение

Напомним, что буквально на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил о лицемерии некоторых "стратегических" партнеров Киева. По его мнению, устроенная Варшавой "драма" из-за экспорта украинского зерна указывает на желание Польши "подыграть России".

"Зеленский преувеличил. Его понесло", - заявил Тшасковский, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом мэр подчеркнул, что, несмотря на разногласия между Варшавой и Киевом, президент Украины "должен был промолчать". По его словам, такие заявления Владимира Зеленского свидетельствуют о неблагодарности украинских властей за предоставленную ВСУ военную и финансовую помощь.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава больше не будет оказывать Киеву помощь. По мнению польского лидера, власти страны приняли решение отказаться от всесторонней поддержки Украины из-за недружественной риторики украинского президента Владимира Зеленского.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Рафал Тшасковский
Рафал Тшасковский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.