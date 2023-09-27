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Киев опроверг слухи об уголовном деле против Залужного

09:58
  • среда
  • 27 сентября 2023

СМИ утверждали, что главкому ВСУ грозит срок

Сообщения о том, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный имеет какой-либо статус по уголовному делу, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в среду, 27 сентября, советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко.

По утверждению чиновника, Залужный "не проходит ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого или обвиняемого".

Сообщения об уголовном деле, фигурантом которого является главком ВСУ, Лещенко назвал "выдумкой от первой до последней буквы", сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что следствие о потере Украиной южных областей якобы идет уже полтора года, показания дали более полусотни высокопоставленных военнослужащих. Виновником хотят назначить Залужного. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Главком ВСУ остается на своем посту и регулярно отчитывается перед Вашингтоном — докладывает американскому генералу Марку Милли об обстановке на фронте.

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Валерий Залужный
Валерий Залужный
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