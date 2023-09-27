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"Ошибочный шаг": депутат Верховной рады отреагировал на предъявленный США список реформ

10:21
  • среда
  • 27 сентября 2023

Вашингтон не имеет права влиять на внутреннюю политику Украины

Требования американских властей о необходимости проведения реформ на Украине являются "ошибочным шагом" Белого дома. Об этом в интервью радиостанции New Voice заявил председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин.   

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Как отметил парламентарий, подобного рода действия Вашингтона являются вызовом для украинских властей. По мнению Юрчишина, потенциальный отказ американских партнеров от оказания военной помощи ВСУ при несоблюдении этих требований Киевом может привести к поражению Украины.  

"Это очень ошибочный шаг наших партнеров", - заявил Юрчишин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом депутат подчеркнул, что реализация реформ – "внутренняя задача" политического истеблишмента Украины. По его словам, Вашингтон не имеет права выставлять Киеву такие условия, поскольку уровень финансовой поддержки ВСУ напрямую влияет на "качество" защиты демократических ценностей Запада.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности заявил, что американские власти приняли решение предъявить украинским властям перечень требований для продолжения военной и финансовой поддержки ВСУ. По словам высокопоставленного чиновника, Пентагон продолжит финансировать украинскую армию при условии реформирования силовых ведомств страны.

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