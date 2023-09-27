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Путин поздравил главу Туркменистана с Днем независимости

10:27
  • среда
  • 27 сентября 2023

Москва придает особое значение партнерству с Ашхабадом

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму главе Туркмении Сердару Бердымухамедову, в которой поздравил политика с Днем независимости республики.

Путин отметил успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах, а политику "позитивного нейтралитета" республики назвал важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Москва придает особое значение отношениям углубленного стратегического партнерства с Ашхабадом, подчеркнул президент России. Он выразил уверенность в том, что оба государства обеспечат дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества на всех направлениях, сообщает пресс-служба Кремля.

Несколькими днями ранее Путин пообщался с Бердымухамедовым по телефону. Политики подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление отношений. Также президент России поздравил коллегу с днем рождения.

Глава российского правительства Михаил Мишустин отмечал, что в качестве ключевой задачи Москва рассматривает увеличение взаимных торговых отношений и торгово-экономического сотрудничества с Ашхабадом, при этом "1 млрд долларов — это небольшие объемы взаимной торговли".

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