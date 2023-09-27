У российских ракетчиков недостатка в боеприпасах нет

ВСУ полностью лишились одного из крупных складов вооружения и боеприпасов. Удар был нанесен в понедельник высокоточной ракетой воздушного базирования в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. На складе хранилось более трех с половиной тысяч тонн снарядов.

У российских ракетчиков недостатка в боеприпасах нет. На купянском направлении разведка с беспилотников выявила несколько наблюдательных постов противника. На позиции выехали расчеты РСЗО "Торнадо-Г". Через несколько минут оператор БПЛА доложил - все цели уничтожены. Наши военные рассказывают: в последнее время практически постоянно работать приходится по западной технике.

В зоне прямой видимости или на максимальном удалении два километра от противника огонь ведут расчеты автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя". Сначала - пристрелочный выстрел. Затем работа очередями. Гранаты, как правило, ложатся в шахматном порядке, сразу накрывая квадрат 100 на 50 метров.

Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Запад": "В ходе боевых действий на купянском направлении в полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковки. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана".

Ожесточенные бои - на северском направлении. Массированные удары нашей артиллерии следуют один за другим. На опорных пунктах противника детонируют боеприпасы. Минобороны публикует кадры объективного контроля.

На южнодонецком направлении в воздухе практически постоянно - наши ударные вертолеты Ка-52. Основные цели - опорные пункты и бронетехника.

Георгий Минесашвили, начальник пресс-центра группировки "Юг": "Оперативно-тактической авиацией группировки уничтожены четыре пункта временной дислокации 3-й штурмовой бригады, 24-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в Дзержинске, Ступочке и Авдеевке. Штурмовой армейской авиацией нанесено поражение живой силе и военной технике в 14 районах".

За последние дни наши подразделения улучшили положение на участке Работино-Вербовое Запорожского направления. На кадрах с беспилотника видно, как российские гранатометчики подбили немецкую БМП "Мардер", а высадившийся украинский десант был уничтожен гранатами с коптера и стрелковым оружием.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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