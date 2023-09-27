Польско-украинский раздрай и новые причуды Байдена: политические новости среды

Американское правительство ослабляет само себя

Очередная схватка Байдена с трапом самолета заставила напрячься сопровождающих. Не помогли даже теннисные кроссовки, в которые переобули президента США.

Американский лидер все чаще рассказывает небылицы, ищет в толпе призраков. Накануне сообщил, что хочет влезть на дерево, лишь бы не возвращаться домой. Байден - словно маленький ребенок, вздыхают журналисты. Американская публика пристально следит за каждым его шагом, ожидая очередного конфуза.

Впрочем, и остальные претенденты на кресло в Белом Доме, по мнению еженедельника New Yorker, мало в чем уступают. Однако команда Байдена решительно отсекает все попытки других кандидатов дойти до финиша. Главному сопернику Дональду Трампу за последние полгода предъявлено сразу несколько обвинений. Вот как, по мнению издания The Hill, гонка выглядит со стороны: "Это забавней, чем представление в московском цирке. Зрелище, как 81-летний мужчина баллотируется на пост президента против 78-летнего, несомненно, привлекает Пекин и Москву. В этих обстоятельствах бездействие является лучшей уловкой, чтобы нанести Америке наибольший ущерб".

Действительно, американское правительство справляется само. Кабинету грозит шатдаун (то есть приостановка) из-за того, что парламент никак не может согласовать проект бюджета. А значит, и договориться о продолжении финансирования Украины. Республиканцы давят на спикера Кевина Маккарти и угрожают вотумом недоверия. Пока утвердили краткосрочный проект. Киеву достанется в 4 раза меньше, чем запрашивал Белый дом.

После скандала с зерном поляки тоже готовы окончательно разорвать отношения с соседями. Такой друг хуже врага, заявляет Партия Конфедерации на предвыборном митинге.

"Миф о польско-украинском партнерстве, не говоря уже о дружбе, похлопывающей друг друга по спине, лежит в руинах. Мы видим динамику отношений Польши и Украины, основанную на эксплуатации польской наивности", - заявил депутат Кшиштоф Босак.

Поляки, конечно, преувеличивают насчет своей наивности. Просто выдержать наглость Киева, привыкшего к безоговорочной поддержке Запада, даже у них не получилось.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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