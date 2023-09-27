Свадебное торжество в Ираке закончилось страшной трагедией

Из-за неосторожного использования пиротехники в банкетном зале вспыхнул пожар

Большое торжество, около тысячи гостей. Один из самых трогательных моментов - танец молодых. Вдруг с потолка начинают сыпаться раскаленные куски пластика. Помещение мгновенно заполняет едкий дым. Гости, задыхаясь, бросаются к выходу. Возникает давка. Кто-то успевает выбраться. Снаружи видно: пылает уже вся крыша. Валит густой дым. Это самые первые минуты трагедии. Никто еще не понимает ее масштаб.

К месту происшествия одна за другой прибывают скорые. Врачи и спасатели десятками выносят раненых. С ожогами и удушьем их развозят по ближайшим больницам. Самых тяжелых пациентов отправляют в крупный медцентр в Мосуле. Он в нескольких сотнях километров.

По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с пиротехникой. Фейерверки зажгли в закрытом помещении. Еще и облицовка зала оказалась из дешевых легковоспламеняющихся материалов. Их использование в Ираке запрещено, но строители, очевидно, нарушили нормы. Зал за считанные минуты выгорел дотла. Перекрытия рухнули. На месте ЧП - лишь обугленные тлеющие руины.

Жених и невеста выжили. Информация об их состоянии противоречивая. Одни утверждают, что молодожены пострадали. Другие говорят, что они целы и невредимы, но убиты горем. Премьер-министр распорядился оказать помощь пострадавшим. На месте трагедии сейчас разбирают завалы. Правоохранители начали расследование. Полиция уже задержала организаторов банкета, а вот владелец помещения успел сбежать.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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