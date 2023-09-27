В Уфе более 100 человек оказались обмануты турфирмой

Ущерб составил в общей сложности почти 20 миллионов рублей

Там, где еще недавно им обещали солнце, море, теплый песок и брали за это деньги, теперь никого. О том, что долгожданного путешествия не будет, люди осознавали, уже собрав чемоданы буквально накануне вылета. Ваучеры не присылали, билетов на самолет не было, телефон турфирмы и вовсе не отвечал. И только из интернета несостоявшиеся туристы узнали, что они такие не одни.

"Дали нам ссылку на чат, где состоят такие же обманутые, не улетевшие в свое время люди. Это должна была быть первая поездка на море моих детей, и я никак не могла собраться с силами, чтобы сказать им, что мы не полетим", - говорит потерпевшая.

Никуда не полетели в общей сложности более сотни человек. Все брали путевки в фирме “Гранд туризм”. Долгое время она работала без нареканий. И многие купились на положительные отзывы. Но выяснилось, что уже с середины августа у компании начались проблемы с отправкой туристов.

"Есть люди, которые платили и 500, и 800 тысяч за путевки. То есть там же были не только Египет, а Мальдивы и прочее", - рассказывает другой потерпевший.

Все обманутые клиенты написали заявления в правоохранительные органы и намерены подавать исковые заявления в суд. Любопытно, что владелец турфирмы Екатерина Хакимова не прячется. Периодически в сопровождении юриста появляется в полиции для дачи разъяснений. Местным журналистам даже удалось дозвониться до Хакимовой. Она не бросила трубку. Ответила почти на все вопросы и пообещала вернуть деньги, как только разберется с текущими проблемами в бизнесе.

Кассовый разрыв - это когда на текущие расходы (зарплату сотрудникам, аренду, налоги) предприниматель должен отдать больше, чем у него сейчас есть. От такой ситуации не застрахован даже прибыльный бизнес. Осталось только убедить в этом правоохранительные органы.

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 36-летней местной жительницы. По предварительным данным, она оформляла договор на оказание туристических услуг, брала за это плату, но услуги не оказывала", - сообщили в МВД.

И если Хакимовой так и не удастся привести дела в порядок и вернуть деньги клиентам, грозить ей будет до 10 лет тюрьмы.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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