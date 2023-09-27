В Москве проходит форум, посвященный государственно-частному партнерству

Участники обсуждают стратегии социального и экономического роста России

Крупнейший форум, посвященный государственно-частному партнерству, проходит в Москве на площадке технологического кластера "Ломоносов", передает "ТВ Центр".

Участники обсуждают стратегии социального и экономического роста России, основные направления развития нашей страны. Традиционно значительная часть программы посвящена повышению качества жизни - модернизации ЖКХ, формированию современной инфраструктуры, строительству объектов образования и здравоохранения.

В мероприятии участвуют более полутора тысяч человек - это делегации из 70 регионов. Форум "Российская неделя ГЧП" продлится до пятницы.

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