В Приморье выпустили в дикую природу шесть гималайских медвежат

Малышей, оставшихся без матери, обнаружили в лесу

В Приморье выпустили в уссурийскую тайгу шесть гималайских медвежат. С февраля их выхаживали в центре реабилитации диких животных "Тигр", передает "ТВ Центр".

Малышей, оставшихся без матери, обнаружили в лесу. Все это время о них заботились и обучали самостоятельно добывать пищу. И вот теперь, когда косолапым исполнилось восемь месяцев, они полностью готовы вернуться в дикую природу.

До наступления зимы животные еще успеют освоиться в тайге и найти берлогу для спячки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"