Это ответ на недружественные действия Лондона

Москвой принято решение о расширении российского стоп-листа за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании. Об этом в среду, 27 сентября, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Ведомство включило в черный список еще 23 фамилии, включая начальника штаба обороны Великобритании Энтони Радакина и главу Объединенного разведывательного комитета при британском кабмине Мадлен Алессандри.

Любые попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор, подчеркивается на официальном сайте российского МИД.

После начала российской спецоперации на Украине Лондон ввел и неоднократно расширил санкции против России.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что различного рода теории заговоров использовали США и Великобритания для дестабилизации внутриполитической ситуации на Украине в 2013 году. Вашингтон и Лондон инвестировали "колоссальные" суммы для формирования в украинском парламенте оппозиционных сил, которые реализовали "антиконституционный и кровавый" переворот в Киеве.

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