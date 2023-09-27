Российская авиация нанесла непоправимый ущерб объектам военной инфраструктуры Украины

Стратегия ВС России в зоне СВО не оставляет украинской армии шансов на победу в конфликте, передает издание The Hill со ссылкой на комментарий военного аналитика Тома Мокаитиса.

Как отметил аналитик, несмотря на переданный ВСУ "передовые" вооружения НАТО, стратегия российской армии в зоне военной спецоперации, которая заключается в активном применении ударной авиации и артиллерии, не оставляет Киеву "шансов на победу".

"Все это позволяло им давать отпор ВСУ и наносить ущерб инфраструктуре противника глубоко за линией фронта", - заявил Мокаитис, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что одной из главных причин провала украинского контрнаступления является "процветающая" в государственных институтах Украины коррупция. По его словам, именно украинские чиновники, которые уже на протяжении почти 18 месяцев "разворовывают" военные склады ВСУ, виновны в отсутствии каких-либо результатов на ключевых направлениях фронта.

Ранее журналисты издания 19FortyFive сообщили, что американские власти не планируют способствовать дипломатическому урегулированию конфликтной ситуации на Украине. По мнению аналитиков издания, Вашингтон будет оказывать всестороннюю и широкомасштабную помощь ВСУ, несмотря на "нулевые шансы" Украины победить в противостоянии с Россией.

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