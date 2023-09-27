Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Насти Алексеевой

Девочке поставили страшный диагноз

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 4-летней Насти Алексеевой. Ее историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более трех миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется еще свыше 140 тысяч. Девочке поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Сейчас малышка находится в ремиссии, ей срочно нужна трансплантация костного мозга. Иначе может случиться рецидив. Чтобы подготовить ребёнка к операции, необходимо тотальное облучение организма. И после пересадки - сопроводительная терапия очень редкими и дорогими препаратами.

Мы продолжаем помогать Насте все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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