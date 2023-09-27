Азербайджан назвал потери за два дня операции в Нагорном Карабахе

Баку проводил антитеррористическую операцию

В ходе операции в Нагорном Карабахе 19-20 сентября погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 военных получили ранения. Об этом в среду, 27 сентября, рассказали в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что также в ходе антитеррористических мероприятий погиб один гражданский, еще один мирный житель получил ранения, сообщает "Интерфакс".

При этом продолжается вывоз из Нагорного Карабаха мирного населения. Утром 27 сентября армянские власти сообщали об эвакуации уже более 42 тысяч человек. Для обеспечения их потребностей в Корнидзоре открыли гуманитарный центр.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что самое важное в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе — избежать попыток третьих сторон, не имеющих миротворческого потенциала, зафиксировать свое присутствие на Кавказе.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал, что "задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"