Попова опровергла планы вернуть ковидные ограничения

Оснований для этого сейчас нет

Оснований для возвращения масочного режима в России сейчас нет. Такое заявление сделала в среду, 27 сентября, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач России подчеркнула отсутствие причин возвращать ограничительные меры, которые действовали в пандемию коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций. Этот подвид "омикрона" более заразен, чем его предшественники, но против него будут эффективны вакцины, созданные под омикрон-штамм, заверили в ведомстве.

При этом Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире. По данным ВОЗ, за 28 дней — с 24 июля по 20 августа 2023 года — было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19.

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