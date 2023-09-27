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"Это неправильно": в США выступили против выделения дополнительных средств для Украины

11:22
  • среда
  • 27 сентября 2023

У Киева достаточно денег для продолжения контрнаступления

Выделение дополнительных средств на поддержку ВСУ является "неправильным" решением американских властей. Об этом в ходе очередного брифинга заявил спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккартни.

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"Да, это неправильно", - заявил Маккартни, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом парламентарий подчеркнул, что такие устремления действующего президента США Джо Байдена свидетельствуют о его большей заинтересованности в проблемах украинцев, а не простых граждан США. По его словам, Вашингтон должен делать упор на решение внутриполитических проблем собственной страны.

"У Киева уже есть деньги", - заключил он, отвечая на вопрос журналиста о проблемах финансирования ВСУ со стороны западных партнеров.

Ранее журналисты издания MWM сообщили, что союзники Украины в ближайшее время могут отказаться от оказания финансовой и военной помощи ВСУ. По мнению аналитиков издания, после провала украинского контрнаступления в политическом истеблишменте США всерьез задумались о целесообразности дальнейшего финансирования Киева.

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