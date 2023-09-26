Собянин осмотрел новую поликлинику в Бабушкинском районе столицы

Работы здесь уже завершены на 90 процентов

Ждать осталось совсем недолго. Первых пациентов эта поликлиника на Ленской улице примет до конца этого года. Работы здесь уже завершены на 90 процентов, в чем сегодня убедился и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Внутри еще лучше будет. Сделали по всем стандартам "Моя поликлиника" - со всем оборудованием и комфортом для врачей и посетителей. Я уверен, что все будут довольны. В декабре начнет свою работу", - отметил глава города.

В новом здании разместятся филиалы сразу двух поликлиник: 218-й и 11-й. Но пересекаться пациенты не будут. Для их удобства сделаны два входа. Отдельные места ожидания. Все по высшему стандарту, включая оборудование, которым оснастят новую амбулаторию.

"Также будет расположен уникальный кабинет охраны зрения. Раньше детей с патологией зрения мы направляли в другие медицинские центры, которые занимались лечением. Сейчас на базе нашей поликлиники будут оказывать специализированную офтальмологическую помощь детям", - сообщила Наталья Менькина, главврач детской городской поликлиники №11.

А это уже район Свиблово, жители которого получили отремонтированный стадион. Впрочем, после реконструкции ему больше подходит определение спортивный кластер, учитывая количество зон и видов спорта, которыми теперь можно будет здесь заниматься.

"Здесь очень хорошая инфраструктура, столько снарядов, во дворе таких не найдешь. И беговые дорожки - очень хорошего все качества. Здесь хорошо крепить резинки разные, делать растяжку. Силовые, функциональный тренинг, общефизическая подготовка, тут возможностей масса", - говорит местная жительница.

В новом пространстве теперь днем проходят уроки физкультуры у детей из местных школ, а по вечерам занимаются профессионалы и любители. Открыты удобные раздевалки, появился пункт проката спортинвентаря.

"У нас для тяжелой атлетики стоят шесть силовых тренажеров, они на все группы мышц, они комплексные. Воркаут-зона, также у нас имеется полоса препятствий, легкая атлетика", - указал Максим Власкин, директор спортивно-досугового центра "Кентавр".

А на этой площадке (см. видео) тоже есть трибуны и полоса препятствий, только на арене - совсем другие спортсмены. В Бабушкинском районе в рамках городского проекта "Питомцы в Москве" появился кинологический парк, который уже называют одним из самых больших в России. Данный проект реализуется с 2021 года. Его задача - сформировать инфраструктуру, комфортную как для владельцев собак, так и для всех горожан.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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