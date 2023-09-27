МИД обвинил США и Великобританию в участии в атаке ВСУ на Севастополь

Киев нанес удар по городу в координации с Западом

Атака Вооруженных сил Украины на Севастополь была скоординирована Киевом с Соединенными Штатами и Великобританией. Такое заявление сделала в среду, 27 сентября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница подчеркнула, что "нет ни малейших сомнений в том, что эта атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов-разведчиков".

Как отметила Захарова, данная атака реализовывалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, сообщает ТАСС.

В результате ракетного удара, нанесенного киевским режимом по Севастополю 22 сентября, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Изначально сообщалось о гибели одного российского военного, но в Министерстве обороны позднее уточнили, что он числился пропавшим без вести.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что Киев не будет использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской.

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