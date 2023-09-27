Главный экономист ЕБРР назвала рост торговли России в юанях угрозой доллару

Причиной этого является недальновидная политика Запада в отношении Москвы

Рост торговли России в национальной валюте Китая может значительно подорвать влияние доллара США на глобальную финансовую систему. Об этом в интервью информагентству Bloomberg заявила главный экономист ЕББР Беата Яворчик.

"Антироссийские санкции дали толчок странам к тому, чтобы задуматься о диверсификации валют выставления счетов, и в долгосрочной перспективе это может подорвать доминирующее положение доллара", - заявила Яворчик, чьи слова приводит ТАСС.

При этом экономист подчеркнула, что новый виток эскалации конфликта между Москвой и Киевом способствовал переходу к активному использованию юаня в качестве основной валюты при осуществлении торговых транзакций.

Она также добавила, что, несмотря на относительно недавний рост популярности китайского юаня в мире, национальная валюта КНР и до начала военной спецоперации на территории Украины активно использовалась "третьими странами". По ее словам, правительства этих государств, как правило, находятся в крайне "тесных" связях с Народным банком Китая.

Ранее глава Министерства экономического развития России Максим Решетников заявил, что для рубля и юаня в торговых расчетах между Москвой и Пекином достигла 90 процентов. По словам министра, именно экономический потенциал КНР привел к значительному увеличению доли юаня в торговле между Россией и Китаем.

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