Казахстан опроверг повышение платы за аренду Россией Байконура

Россия арендовала космодром до 2050 года

Власти Казахстана не планируют пересматривать стоимость аренды комплекса Байконур для России. Об этом в среду, 27 сентября, рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков объяснил это тем, что, хотя арендную плату Москва вносит в национальной валюте, курс доллара значительно вырос — это компенсирует инфляцию, сообщает ТАСС.

Комплекс Байконур был передан России в аренду на 20 лет по документам, подписанным в 1994 году. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. Российская сторона выплачивает за нее по 115 млн долларов в год.

В 2017 году российская и казахстанская стороны подписали протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса "Байконур". Согласно документу, из российской аренды выведено 11,6 тысячи гектар земли вблизи космодрома и переданы Казахстану для развития социально-экономической инфраструктуры.

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