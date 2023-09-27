Собянин подвел итоги конкурса для социально ориентированных НКО

Наибольшее количество победителей было в номинации "Молодежь Москвы" – 66 проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

"Конкурс грантов на реализацию социальных инициатив некоммерческих организаций правительство Москвы учредило более 20 лет назад. За эти годы поддержку получили 3,2 тыс. добрых и полезных проектов. А в этом году мы и вовсе поставили рекорд – из почти 900 подавших заявку НКО гранты получит 241 организация. Полный список опубликован на сайте грантымэра.душевная.москва. К слову, для удобства участников все этапы конкурса – от подачи документов до предоставления отчетности – в этом году можно было пройти в электронном формате", – написал Собянин.

При этом столичный мэр подчеркнул, что наибольшее количество победителей было в номинации "Молодежь Москвы" – 66 проектов. По его словам, в тройку лидеров вошли номинации "Наше наследие" – 47 победителей, и "ЗОЖ и спорт" – 29 победителей.

Среди победителей также оказался проект "Протянем руку помощи" международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" – медицинская и социальная помощь участникам СВО. В частности, их обеспечат лекарственными препаратами, товарами медицинского назначения и гигиеническими средствами.

Благотворительный фонд "Вариант" впервые проведет форум по развитию карьеры молодых специалистов "Карьера в культуре", где будут представлены различные организации в сфере культуры и искусства. Участники смогут продемонстрировать свои таланты и пройти собеседование у потенциальных работодателей.

Благотворительный фонд помощи научным исследованиям и разработкам "Глобал импакт альянс" реализует проект "Инклюзивные маршруты: решения в виртуальной реальности для детей с расстройствами аутистического спектра". С использованием возможностей виртуальной реальности детей будут обучать безопасному поведению на улицах города, например, как переходить дорогу. Главный итог проекта – повышение уровня социальной адаптации детей с РАС и улучшение комфорта их жизни в городской среде.

Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Котодетки" реализует проект "Хвостатые истории", в рамках которого будут помогать животным обретать семью и новый дом.

"Центр династии Рукавишниковых поддержки и развития искусств" благодаря гранту создаст "Лабораторию современного искусства "ЦЕХ". Это профессиональная среда для студентов творческих вузов, где они смогут получить поддержку для открытия галерей и выставок от опытных деятелей искусства.

Общественно-гуманитарный центр "Молодежное сообщество" организует фестиваль "Культурная столица", посетители которого смогут больше узнать о традициях разных народов нашей страны.

Помимо этого, Сергей Собянин рассказал, что некоторые победители прошлого года уже реализовали свои проекты и добились неплохих результатов.

Среди них благотворительный фонд "Второе дыхание", который занимается сбором, перераспределением и переработкой одежды, а также создает сообщество нацеленных на осознанное потребление людей. Благодаря грантовой поддержке фонд установил 11 контейнеров для сбора одежды в разных районах Москвы, провел более 15 лекций и экскурсий в Центр сортировки, а вещевую помощь получили более 20 тыс. человек.

АНО дополнительного образования "Профессиональный маяк" на грант провела в течение года четыре профориентационных фестиваля для старшеклассников и студентов средних и высших учебных заведений. Более 1,5 тыс. молодых людей получили консультацию по выбору вуза и построению карьеры.

"Каждый реализованный проект приносит пользу жителям города, делает Москву добрее и счастливее", – заключил мэр Москвы.

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