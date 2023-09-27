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Россия выразила соболезнования в связи с взрывом в Степанакерте

12:20
  • среда
  • 27 сентября 2023

Российская сторона помогает с вывозом пострадавших

Российская сторона соболезнует семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на топливном складе в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 27 сентября, рассказала спикер МИД России Мария Захарова.

Тем временем армянское Министерство здравоохранения рассказало, что в лечебные учреждения страны доставили 237 раненых при взрыве в Степанакерте и во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

Вывоз из непризнанного государства людей, которым требуется неотложная медицинская помощь, продолжается, сообщает РИА Новости.

Ранее начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов рассказал, что Россия оказывает помощь пострадавшим при трагедии в Степанакерте. Рейсами санитарной авиации ВКС России из госпиталя и медицинского центра Нагорного Карабаха эвакуировали уже 58 пациентов.

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