МИД России предупредил Канаду о последствиях заигрываний с нацистами

В канадский парламент был приглашен бывший участник дивизии СС

Заигрывания канадских властей с нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы. Такое предупреждение сделала в среду, 27 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница подчеркнула, что "дело не ограничится протестами", поскольку речь идет о систематических враждебных выпадах со стороны Канады.

По этой причине отношения Москвы с Оттавой оказались в глубочайшем кризисе, а Россия рассматривает Канаду как крайне недружественное государство, запятнавшее себя пособничеством нацизму, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов рассказал, что Москва направила Оттаве ноту протеста из-за чествования ветерана СС Ярослава Хунки на заседании канадского парламента. Канадская сторона пока не отреагировала.

Тем временем спикер палаты представителей канадского парламента Энтони Рота объявил о сложении полномочий из-за скандала с нацистом. Однако Захарова отметила, что из Роты сделали "козла отпущения", чтобы прикрыть премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его соратников.

Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр назвал произошедшее "дипломатическим конфузом", а также поинтересовался, почему в ситуации, когда подорвана репутация всего государства, глава правительства где-то прячется и не приносит извинения.

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