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Reuters: Клинтон обратилась по имени к президенту России по поводу НАТО

12:55
  • среда
  • 27 сентября 2023

Действия Путина на Украине спровоцировали новую волну расширения альянса

Расширение НАТО на восток якобы является следствием политики президента России Владимира Путина в отношении Запада и Украины, передает информагентство Reuters со ссылкой на выдержку из выступления бывшего главы Госдепартамента США Хиллари Клинтон.   

Клинтон заявил, что предвидел конфликт на Украине с 2011 года
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"Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли", - заявила Клинтон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что население потенциальных членов военно-политического блока имеет право "самостоятельно" выбирать свой путь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон активно использует "инструменты запугивания" для достижения своих геополитических целей. По мнению российского лидера, об этом свидетельствуют регулярные пакеты экономических рестрикций Запада в отношении Москвы.

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