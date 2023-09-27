Российские военные продолжают спецоперацию

Оперативно-тактическая авиация Южной группировки войск уничтожила четыре пункта временной дислокации украинской армии на донецком направлении. Об этом в среду, 27 сентября, рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

Кроме того, там же отражены две атаки украинских штурмовых групп, а российской штурмовой и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 14 районах, сообщает ТАСС.

Потери ВСУ растут. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что за сентябрь украинская армия потеряла свыше 17 тысяч бойцов, а также более 2 700 единиц вооружения и военной техники.

Западные журналисты отмечают, что стратегия ВС России в зоне СВО не оставляет украинской армии шансов на победу в конфликте. Масла в огонь подливает процветающая на Украине коррупция, которая препятствует снабжению ВСУ вооружениями.

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