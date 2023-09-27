Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Ираке

Погибло много людей

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака из-за пожара в городе Эль-Хамдания, повлекшего многочисленные жертвы. Об этом в среду, 27 сентября, рассказали в пресс-службе Кремля.

Путин направил соболезнования президенту Ирака Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру страны Мухаммеду ас-Судани.

Пожар произошел в зале, где праздновали многолюдную свадьбу. Количество гостей достигало тысячи человек. Общее количество погибших и пострадавших при пожаре по состоянию на утро 27 сентября оценивалось в 450 человек.

Следователи полагают, что огонь вспыхнул из-за запуска фейерверков и быстро охватил здание, поскольку оно было возведено из легковоспламеняющихся стройматериалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"