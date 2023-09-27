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Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Ираке

13:21
  • среда
  • 27 сентября 2023

Погибло много людей

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака из-за пожара в городе Эль-Хамдания, повлекшего многочисленные жертвы. Об этом в среду, 27 сентября, рассказали в пресс-службе Кремля.
В результате пожара на свадьбе в Ираке погибли более 110 человек

Путин направил соболезнования президенту Ирака Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру страны Мухаммеду ас-Судани.

Пожар произошел в зале, где праздновали многолюдную свадьбу. Количество гостей достигало тысячи человек. Общее количество погибших и пострадавших при пожаре по состоянию на утро 27 сентября оценивалось в 450 человек.

Следователи полагают, что огонь вспыхнул из-за запуска фейерверков и быстро охватил здание, поскольку оно было возведено из легковоспламеняющихся стройматериалов.

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