Собянин: В Москве ведется масштабное строительство новых корпусов городских стационаров

В ГКБ имени Савельевой совсем скоро заработает самый передовой травматолого-ортопедический корпус

В одной из лучших больниц Москвы, ГКБ имени Савельевой, что на юго-западе столицы, совсем скоро заработает самый передовой травматолого-ортопедический корпус. Причем отделение стало не только высокотехнологичное, но и увеличилось по площади.

"Этот корпус был построен в расчете на сто коек. При этом площадь его увеличилась и примерно составляет 14,5 тысяч кв. м, то есть практически в 3,5 раза", - отметил Андрей Миронов, заведующий отделением травматологии ГБУЗ ГКБ №31 им. академика Г.М. Савельевой.

Техническое оснащение - одно из самых передовых в столице. Аппарат МРТ новейшей разработки. Можно проводить исследования даже у пациентов на ИВЛ. Рентген здесь уже не просто кабинет, а целый комплекс на три рабочих места. На нем можно разом получить снимок обеих конечностей от тазобедренного сустава до кончиков пальцев ног. По последнему слову техники оборудованы и палаты. Они просторные, в каждой будет душ, санузел, телевизор.

В свою очередь, хирурги смогут одновременно работать в семи современных операционных, четыре из которых - высокотехнологичные. В них есть система центрального управления, с помощью которой врач сможет из стерильной зоны через сенсорный экран самостоятельно регулировать параметры оборудования, включая систему освещения.

"Это высокотехнологичные операции, которые заключаются в восстановлении подвижности пораженных суставов, это операции по эндопротезированию коленного, тазобедренного, плечевого суставов. Это операции лечения осложнений после протезирования. Так называемые ревизионные операции, когда происходит замена одного протеза на другой", - объяснил Вадим Найданов, заведующий отделением ортопедии.

Строительные работы завершены. Оборудован фасад, остекление, инженерные коммуникации и вентиляция. На финишную прямую выходит чистовая отделка здания – оборудование кабинетов, монтаж дверей, лифтов и освещения.

"В Москве проводится масштабное строительство стационарных новых корпусов. Строится одновременно девять больниц, начиная от онкологической, заканчивая инфекционной, включая флагманские корпуса, детские больницы. Здесь, на территории 31-й больницы, мы решили построить новый современный травматологический ортопедический корпус. Почему здесь - потому что коллектив обладает уникальными компетенциями. Они одни из лучших в Москве и в нашей стране", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

ГКБ имени Савельевой за 53 года работы капитально никогда не ремонтировали. Поэтому была включена в городскую программу модернизации медицинского сектора. В новый травматолого-ортопедический корпус пациенты начнут поступать уже в первом квартале будущего года.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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