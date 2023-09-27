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Центр амбулаторной онкопомощи Боткинской больницы за два года принял более 80 тыс. пациентов

15:00
  • среда
  • 27 сентября 2023

Создана комфортная среда для всех

В Боткинской больнице уже два года работает центр амбулаторной онкопомощи. За это время здесь приняли более 80 тысяч пациентов.

Если раньше пациенту в одном учреждении можно было получить консультацию, в другом пройти лучевую терапию, а в третьем - химиотерапию или сделать операцию, то сейчас все это доступно в одной многопрофильной клинике. Пациента сопровождают на протяжении всего лечения и наблюдают после выписки.

Создана комфортная среда как для пациентов, так и для врачей. Доступны все виды хирургического лечения опухолей, а большая часть операций выполняется малотравматичными способами. Есть и возможность помогать тем, кто страдает хроническим заболеваниями.

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Центр амбулаторной онкопомощи Боткинской больницы
Центр амбулаторной онкопомощи Боткинской больницы
Центр амбулаторной онкопомощи Боткинской больницы
Центр амбулаторной онкопомощи Боткинской больницы
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