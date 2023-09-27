В Общественной палате обсудили патриотическое воспитание молодежи

Важно найти новые пути, чтобы взаимодействие граждан и госструктур стало более эффективным
В среду в Общественной палате обсуждалось патриотическое воспитание молодежи, передает "ТВ Центр".
Как усовершенствовать всю систему информационной работы с молодым поколением - это стало одной из главных тем.
По мнению организаторов, сейчас важно найти новые пути, чтобы взаимодействие граждан и госструктур стало более эффективным. Вопросами воспитания молодежи давно и успешно занимаются ведущие общественные организации. Их опыт здесь особенно важен.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"