В Общественной палате обсудили патриотическое воспитание молодежи

Важно найти новые пути, чтобы взаимодействие граждан и госструктур стало более эффективным

В среду в Общественной палате обсуждалось патриотическое воспитание молодежи, передает "ТВ Центр".

Как усовершенствовать всю систему информационной работы с молодым поколением - это стало одной из главных тем.

По мнению организаторов, сейчас важно найти новые пути, чтобы взаимодействие граждан и госструктур стало более эффективным. Вопросами воспитания молодежи давно и успешно занимаются ведущие общественные организации. Их опыт здесь особенно важен.

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