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В Строгине завершилась многодневная операция по спасению енота

15:06
  • среда
  • 27 сентября 2023

Теперь зверек в надежных руках

Найденыш, несколько дней проживший на дереве в московском дворе, питавшийся отбросами на помойках, из рук своей новой хозяйки с удовольствием уплетает банан. Да, напуган, несколько дней просидел под кроватью. Но жизнь налаживается.

Люди, подарившие кров и приют детенышу енота, вспоминают о нем с теплотой - хорошо, когда все хорошо заканчивается. Главные новости обсуждают с нескрываемой улыбкой: "Нам изначально хозяин сказал, что это девочка. И зовут ее Ева. Когда уже поймали и была на передержке, она поняла, что это мальчик. И у нас стал Адам".

Несколько дней за судьбу хищника переживал целый квартал, а за похождениями следили экстренные службы. Откуда ни возьмись на дереве взялся енот. Прыгал с березы на тополь, иногда спускался, но никуда не уходил и к себе не подпускал. Информацию о потеряшке соседи тут же разместили в домовом чате. Но никто не отзывался.

Чего только не предпринимали люди, чтобы снять енота с дерева: свистели, ласково приманивали, задабривали лакомствами, но как только подбирались слишком близко, зверек давал деру. После очередной провальной попытки людей установить контакт с енотом тот забился в щель между двумя домами.

Арина и Алена - активные участницы тех событий - ведут к месту счастливой развязки.

"Мы вышли на центр по спасению диких животных, который находится под Яхромой. И чудеснейший специалист приехал к нам после наших пятичасовых самостоятельных попыток. И спустя час он вытащил нашего Адама", - рассказывает Арина.

Енота поместили на передержку, а позже нашелся и новый хозяин. Прежний равнодушно следил за всем происходящим со своим питомцем и ничего не предпринимал.

"Оказалось, енот выпал с 7 этажа, открыл клетку, выпал, видимо, на дерево и уже прибежал к нам во двор", - говорит Алена.

Теперь Адам в надежных руках. Осталось только прийти в себя после пережитого стресса всем участникам этой спасательной операции. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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