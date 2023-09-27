В Новой Третьяковке открылась выставка к 100-летию Пермской художественной галереи

Сокровища, хранящиеся за сотни километров от Москвы, теперь - в самом ее центре

Пермские боги в Москве. Пронзительные, полные страдания взгляды. Пермская художественная галерея обладает известной на весь мир коллекцией храмовой деревянной скульптуры - практически 500 экспонатов. Большая часть собрана в двадцатых годах прошлого века благодаря искусствоведу Николаю Серебренникову и его экспедициям по северным селам и деревням Прикамья. Фигуры ангелов, апостолов и практически в полный рост сидящий в темнице Спас. На московской выставке их несколько. И каждому стоит взглянуть в лицо.

"В чертах Спаса можно проследить то, что отсылает к этнической истории Прикамья, где было много татар, башкиров, коми-пермяков и так далее", - отметила Ольга Старцева, заместитель директора Пермской художественной галереи по научной работе.

У Третьяковки с Пермской художественной галерей - давние связи, и мало какой проект проходит без привлечения ее богатой коллекции. 55 тысяч произведений искусства! Выбрать на этот раз было сложно. Выставку разделили на три знаковые части. Кроме деревянной скульптуры, еще и золотое шитье, монументальные иконы. Наследие, оставленное в Пермском крае знаменитой семьей Строгановых. Они заказывали работы и мастерам из Оружейной палаты Москвы, и своим иконописцам. Ветхозаветная Троица, написанная в 17 веке одним из них - Ильей Филипповым. Пластика фигур, удлиненные пропорции - точное следование канону.

"Очень звучный красный цвет, обилие золота, но в то же время не слишком яркого, не кричащего, приглушенного. Богатство зеленых оттенков, которые связаны с местными минералами, которые дают натуральные краски. Все вот это определяет своеобразие строгановских икон", - продолжает Старцева.

А кроме того, Пермская галерея - еще и обладательница великолепной коллекции русского авангарда. "Натюрморты" Петра Кончаловского и Александра Родченко, "Портрет актрисы" Аристарха Лентулова, а еще - Фальк, Бурлюк, Дейнека. Открытий много даже у сотрудников Третьяковки.

Или вот - как будто перекличка с выразительными деревянными ликами, такой же пронзительный взгляд: портрет племянника, написанный Петровым-Водкиным.

"Петров-Водкин создает образ человека, который вглядывается в нас, да. То есть он фактически выходит из рамы к зрителю, как будто уже в нашем с вами пространстве, и он очень внимательно вглядывается в зрителя будущего, того человека, который сегодня стоит перед этой картиной", - указала Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи.

Впрочем, все представленное на московской выставке - лишь часть богатейшей коллекции Пермской галереи. А чтобы увидеть ее главные сокровища - добро пожаловать в Пермь!

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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