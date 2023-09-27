Западные вооружения не смогут повлиять на цели СВО

Переданные ВСУ американские танки M1 Abrams станут легкой мишенью для авиации ВС России, передает издание Military Watch Magazine со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о прибытии на Украину первой партии американских танков Abrams. По данным издания NYT, в ближайшее время Вашингтон осуществит еще несколько таких поставок. Позднее эту новость подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский, отметив, что танки уже готовы к эксплуатации.

Как отметили авторы публикации, западные вооружения, переданные украинским военным, уже на протяжении 18 месяцев "пытаются изменить исход" военной спецоперации на территории Украины. По данным военных аналитиков, переданные ВСУ танки Abrams не смогут "реанимировать" наступательные действия.

"Ожидается, что без брони с обедненным ураном американские машины едва ли покажут большую живучесть", - заявил один из аналитиков издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что, несмотря на тактико-технические характеристики прибывших на Украину Abrams, американские танки будут уничтожены также "молниеносно", как и поступившие в начале 2023 года Сhallenger.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Переданные ВСУ американские танки M1 Abrams будут моментально уничтожены высокоточным вооружением российских военных. По его мнению, подобного рода танки не смогут повлиять на исход военной спецоперации на Украине.

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