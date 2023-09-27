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Миронов предложил учить школьников делать маскировочные сети и окопные свечи

13:37
  • среда
  • 27 сентября 2023

Новый школьный предмет он предложил назвать "Важные дела"

В российских школах нужно ввести предмет "Важные дела", на которых дети могли бы учиться делать маскировочные сети и окопные свечи для бойцов спецоперации. Такое мнение высказал в среду, 27 сентября, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

По мнению политика, школьники могли бы делать "многие другие полезные вещи для воинов спецоперации" в рамках предлагаемого предмета, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что военная подготовка в стране "достаточно сильно" ослабла, хотя "каждый молодой человек должен уметь защищать Родину", а сейчас "самое время вспомнить об этом".

Согласно рабочей программе школьного курса начальной военной подготовки, школьников будут учить противодействовать беспилотным летательным аппаратам противника и использовать их на поле боя.

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