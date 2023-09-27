Володин потребовал отставки Трюдо и Зеленского из-за инцидента с эсесовцем

Джастин Трюдо избегает комментариев на тему случившегося

Глава канадского правительства Джастин Трюдо должен уйти в отставку и понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма. Такое мнение в среду, 27 сентября, высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале политик написал, что "Зеленский и Трюдо спрятались за спину спикера палаты общин Канады, возложив на него всю ответственность за возмутительный инцидент в парламенте, где стоя аплодировали нацистскому преступнику, служившему в дивизии СС "Галичина".

В итоге спикер Энтони Рота ушел в отставку, а Трюдо даже не принес извинения. При этом "Зеленский, испугавшись, выжидает, всем видом показывая, что как будто его там не было".

По мнению Володина, уйти с занимаемых постов после случившегося должен и Трюдо, и Зеленский — "позор еврейского народа".

После случившегося премьер-министр Джастин Трюдо предпринял довольно неуклюжую попытку объясниться и не преминул обвинить Россию. Назвав этот инцидент позорным, политик почему-то призвал дать "отпор российской пропаганде, российской дезинформации".

Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр назвал произошедшее "дипломатическим конфузом", а также поинтересовался, почему в ситуации, когда подорвана репутация всего государства, глава правительства где-то прячется и не приносит извинения.

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