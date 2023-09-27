Захарова: США приступили к ранее запрещенным действиям по размещению ракетных систем

Москва продолжит следить за развитием ситуации

Американские власти приступили к отработке действий по перебрасыванию в Европу ракетных систем. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как уточнила дипломат, такие действия ВМС США указывают на нарушение Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению Захаровой, военнослужащие американской армии осуществляют переброску вооружений при содействии НАТО.

"Белый дом приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД", - заявила Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия продолжит "внимательным образом" отслеживать шаги США по развертыванию ракет средней и малой дальности в Европе. По ее словам, конечная цель подобного рода плана американских властей заключается в дестабилизации внутриполитической ситуации на европейском континенте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Севастополь была реализована при координации со стороны США и Великобритании. По мнению высокопоставленного дипломата, у Москвы нет ни малейших сомнений, что подобного рода террористические атаки Украины по территории России были одобрены американскими и европейскими политики.

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