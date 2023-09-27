Чиновник напомнил, что предшествовало началу спецоперации

Причина российской спецоперации на Украине становится совершенно ясна, если вспомнить отказ Запада обсуждать гарантии безопасности для России. Такое заявление сделал в среду, 27 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чиновник напомнил, что в конце 2021 года Москва пыталась наладить диалог с Соединенными Штатами и НАТО по вопросу гарантий безопасности, были составлены и направлены в Вашингтон и Брюссель соответствующие документы.

Однако инициатива России была проигнорирована, Запад отказался обсуждать данную тему, цитирует спикера Кремля ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что администрация действующего президента США готова "уничтожить сотни тысяч украинцев" ради переизбрания Джо Байдена в 2024 году — именно по этой причине американские кураторы киевского режима "подталкивают" командование ВСУ к продолжению наступательных действий в зоне военной спецоперации.

При этом западные средства массовой информации указывают, что стратегия ВС России в зоне СВО не оставляет украинской армии шансов на победу в конфликте.

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