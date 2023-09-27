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Завершилась самая длительная экспедиция за всю историю МКС

14:19
  • среда
  • 27 сентября 2023

На Землю вернулись россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио

В Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" . Завершилась самая длительная экспедиция за всю историю Международной космической станции.

На Землю вернулись россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио.

Путь до Земли занял почти три с половиной часа - от МКС аппарат отстыковался в 10:55 по московскому времени.

На орбите россияне и американец провели чуть больше года. Миссию продлили из-за разгерметизации радиатора системы охлаждения корабля "Союз МС-22". За время экспедиции выполнены шесть выходов в открытый космос, проведены научные эксперименты.

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