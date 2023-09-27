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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Московской области

14:12
  • среда
  • 27 сентября 2023

Объемы производства увеличены вдвое, а по некоторым видам продукции - и в пять раз

Сергей Шойгу в среду проверил выполнение гос-оборон-заказа на предприятии "Тактическое военное вооружение" в Московской области. Там выпускают высокоточные средства поражения, передает "ТВ Центр".

Глава компании доложил, что объемы производства увеличены вдвое, а по некоторым видам продукции - и в пять раз. Министру обороны показали процесс сборки и представили новейшие образцы оружия, созданного в рамках оперативной разработки и запущенного в серийное производство.

Сергей Шойгу отметил отметил высокие темпы и подчеркнул важность проделанной работы.

"Все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции. Специалисты, которых привлекали с других предприятий, с других городов и с других регионов, - достаточно молодые люди делают очень серьезные и важные задачи", - отметил глава Минобороны.

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Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Московской области
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