Песков заявил о причастности США и Британии к теракту на "Северных потоках"

Позиция спецслужб России совпадает с информацией, которую ранее опубликовал журналист Сеймур Херш

Террористическая атака на "Северный поток" была организована США и Великобританией. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры так или иначе, конечно, был организован Соединенными Штатами Америки и Великобританией", - заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом политик подчеркнул, что позиция российских спецслужб по поводу теракта полностью совпадает с информацией, которую накануне опубликовал американский журналист Сеймур Херш.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что Вашингтон и Лондон причастны к теракту на "Северном потоке". По мнению публициста, американцы, устроившие взрыв, не оставили после себя никаких следов.

Позднее на высказывания журналиста отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что администрация действующего президента США должна дать какие-либо комментарии по поводу опубликованного расследования. По ее словам, у Москвы нет сомнений в причастности американских спецслужб к теракту на "Северном потоке".

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