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Кремль потребовал выдачи появившегося в парламенте Канады нациста

14:36
  • среда
  • 27 сентября 2023

Он должен понести наказание за военные преступления

Канадские власти обязаны предать правосудию эсесовца Ярослава Хунку, появившегося в парламенте страны, или выдать его государству, которое призовет нациста к ответу. Такое заявление сделал в среду, 27 сентября, спикер Кремля Дмитрий Песков.
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Чиновник отметил, что пристрастие к нацистской идеологии киевского режима — это уже не новость, а "тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашистам, лишний раз это подтверждает".

Песков заявил, что можно только сочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом, в том числе и деду Зеленского, сообщает РИА Новости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что после чествования в канадском парламенте эсесовца премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский должны подать в отставку с занимаемых должностей.

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что заигрывания канадских властей с нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы.

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Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка
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