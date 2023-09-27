Он должен понести наказание за военные преступления

Канадские власти обязаны предать правосудию эсесовца Ярослава Хунку, появившегося в парламенте страны, или выдать его государству, которое призовет нациста к ответу. Такое заявление сделал в среду, 27 сентября, спикер Кремля Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что пристрастие к нацистской идеологии киевского режима — это уже не новость, а "тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашистам, лишний раз это подтверждает".

Песков заявил, что можно только сочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом, в том числе и деду Зеленского, сообщает РИА Новости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что после чествования в канадском парламенте эсесовца премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский должны подать в отставку с занимаемых должностей.

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что заигрывания канадских властей с нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"