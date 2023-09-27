Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Все заместители сохранили свои должности

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав правительства после избрания. Все заместители сохранили свои должности.

Ранее Владимир Путин во время церемонии вступления в должность мэра Москвы дал высокую оценку управленческой команде города. По словам президента России, Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы, и он уверен, что руководство города будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений.

Президент уточнил, что между мэрией Москвы и правительством России, федеральными органами власти выстроены эффективные системы взаимодействия.

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