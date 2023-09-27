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Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

14:59
  • среда
  • 27 сентября 2023

Все заместители сохранили свои должности

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав правительства после избрания. Все заместители сохранили свои должности.

Ранее Владимир Путин во время церемонии вступления в должность мэра Москвы дал высокую оценку управленческой команде города. По словам президента России, Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы, и он уверен, что руководство города будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений.

Президент уточнил, что между мэрией Москвы и правительством России, федеральными органами власти выстроены эффективные системы взаимодействия.

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