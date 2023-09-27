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WSJ: недостаток обучения бойцов ВСУ приводит к поломкам западных вооружений

15:00
  • среда
  • 27 сентября 2023

Украинских солдат обучают всего лишь несколько недель

Недостаток в обучении украинских военнослужащих приводит к частым поломкам западной техники, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на комментарии бойцов ВСУ.  

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Как уточнили авторы публикации, участившие случаи выхода из строя военной техники НАТО в зоне военной спецоперации является следствием недостаточной подготовки военнослужащих ВСУ.

"Немецкие гаубицы постоянно ломаются. Мы используем их регулярно и часто", - заявил солдат украинской армии, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом авторы подчеркнули, что обучение военнослужащих ВСУ длилось всего лишь несколько недель. По данным военных аналитиков, обычно Минобороны Германии затрачивает на обучение своих солдат как минимум четыре месяца.

Ранее журналисты издания The Hill сообщили, что тактика российских военных в зоне СВО не оставляет военнослужащим ВСУ шансов на победу в конфликте. По мнению аналитиков издания, активное применение ударной авиации позволило ВС России уничтожить большую часть западных вооружений.

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