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В Польше признали правоту Путина о нацистской сути киевского режима

15:01
  • среда
  • 27 сентября 2023

Инцидент в парламенте Канады это подтвердил

Президент России Владимир Путин был прав, называя украинский режим фашистским. Такое мнение высказали читатели польского издания Gazeta, комментируя приветствие президента Украины Владимира Зеленского в адрес участника дивизии "Галичина" войск СС Ярослава Хунки в парламенте Канады.
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Польские комментаторы отметили, что "Путин не зря говорит о нацистах в Киеве — разве чествование в Канаде эсэсовца не является подтверждением его слов".

Еще один читатель заявил, что "украинцы показали свое настоящее лицо своим верным слугам".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Евросоюза доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию.

Президент России Владимир Путин указывал, что "героизация нацистских преступников и прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах и на Украине стали нормой, "будто и не было Нюрнберга".

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